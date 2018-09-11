الأسواق المحلية تربح 5 مليارات بدعم الأسهم القيادية

المصدر: دبي- عمرو عادل

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس، في المنطقة الخضراء، لتربح ما يزيد على 5.15 مليارات درهم، بفعل دخول قوى شرائية جديدة قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، طالت عدداً من الأسهم القيادية، بعدما وصلت أسعارها لمستويات مغرية للشراء.

وصعد سوق أبوظبي 1.39 %، أو ما يعادل 68.20 نقطة، ليغلق عند 4986.28 نقطة، ليقترب من جديد من الحاجز التاريخي 5 آلاف نقطة، وهو أعلى مستوياته في 4 سنوات، بدعم ارتفاع الأسهم التي بدأت محادثات اندماج مبدئية، وفي مقدمها «الاتحاد الوطني» 4.82 %، و«أبوظبي التجاري» 2.21 %، إضافة إلى ارتفاع «أبوظبي الأول» ذو الوزن النسبي الثقيل بالمؤشر 3.23 %.

كما ارتفع سوق دبي طفيفاً بنحو 0.24 %، ليصعد 6.74 نقاط، ليستقر عند 2849.41 نقطة، بدعم مكاسب «دبي للاستثمار» 1.02 %، و«أرابتك القابضة» 0.53 %، و«دبي الإسلامي» 0.19 %.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 699.59 مليار درهم، بدعم نشاط ملحوظ على سهمي «سلامة للتأمين» و«أبوظبي الأول»، وتوزعت بواقع 459.58 مليون في دبي، وهي الأعلى منذ نهاية يونيو الماضي، و240.015 مليون في أبوظبي، وجري تداول 584.74 مليون سهم، منها 509.38 ملايين في دبي و75.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6463 صفقة.

أداء إيجابي

وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة «مايند كرافت» للاستشارات المالية، إن الأسواق المحلية حققت أداء إيجابياً فاق التوقعات، مدعوماً بعمليات شراء مكثفة، استهدفت أسهماً قيادية وصغيرة الحجم، مثل «سلامة»، والذي كشفت الشركة عن صفقة بموجبها ترتفع حصة مجموعة أبوظبي المالية بأسهمها.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، أن عمليات الشراء جاءت بالتزامن مع أنباء محفِّزة، متمثلة في القرارات بشأن أكبر الشركات العقارية بإمارة أبوظبي، وهي الدار العقارية وشركاتها التابعة، إضافة إلى تجدد الحديث عن إندماج وشيك بين بنكين بالعاصمة، وهو ما عزز من معنويات المستثمرين، وظهر جلياً من خلال تحسن السيولة، التي اقتربت من حاجز 700 مليون درهم.

وأوضح الغطيس أن الأسواق كان من المنتظر أن تحقق هذا الأداء الإيجابي منذ فترة، مع وصول الأسهم لمستويات مغرية، ما دفع المؤسسات والمحافظ والأفراد إلى إعادة تنظيم وترتيب المحافظ، مرجحاً إمكانية استكمال الصعود في جلسات الأسبوع الجاري.

ارتفاعات

وجاء في صدارة ارتفاعات سوق دبي قطاع التأمين بنسبة 5.6 %، بدعم من «سلامة» 12.04 %، إلى جانب ارتفاع «دار التكافل» 1.34 %، و«أمان» 1.2 %.

وعزز من صعود السوق، ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 0.34 %، بدعم «سوق دبي المالي» 1.99 %، وصعود «دبي للاستثمار» 1.02 %، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.34 %، بدعم ارتفاع «أرامكس» 1.19 %.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19 %، مع صعود «دو» 0.19 %، كما صعد قطاع العقارات 0.13 %، مع ارتفاع «ديار للتطوير» 5.92 %، إضافة ارتفاع «أرابتك القابضة» 0.53 %.

وتصدر «سلامة» النشاط في سوق دبي بسيولة 214.86 مليون درهم، ثم «دي إكس بي إنترتيمنتنش» بسيولة 41.86 مليون درهم، تلاه «دريك آند سكل» بتداولات بلغت قيمتها 41.86 مليون درهم. وكان «الخليجية للاستثمارات»، من بين أبرز الأسهم ارتفاعاً، بعد تسجليه 4.51 %، فيما سجل «تكافل الإمارات»، أكبر نسبة انخفاض بنحو 4.32 %.

وجاء ارتداد سوق أبوظبي صعوداً، بالتزامن مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.85 %، مع ارتفاع سهم «رأس الخيمة الوطني» 6.10 %، إلى جانب ارتفاع سهم «الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الأول» بنسبة 4.82 % و3.23 % على الترتيب.

إضافة إلى ارتفاع قطاع الاستثمار 0.51 %، مدعوماً بارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 0.55 %، مع صعود أسهم قطاع السلع الاستهلاكية والطاقة، وفي مقدمتها «العالمية القابضة» 2.56 %، و«دانة غاز» 1.75 %، وذلك بعد تسلمها دفعة جديدة من مستحقاتها من حكومة كردستان العراق.

كما جاء «إشراق العقارية» من أبرز الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث أحجام التداول، محققاً نحو 16.14 مليون سهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 7.55 ملايين سهم، فيما تصدر القيم «الاتحاد الوطني» بنحو 63.44 مليون درهم.

الأجانب

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء في سوق دبي أمس، بصافي استثمار 5.89 ملايين درهم، بإجمالي مشتريات بلغت 171.89 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مبيعاتهم 171.89 مليون درهم، كما اتجه الخليجيون فقط في سوق أبوظبي للشراء، بمحصلة استثمار بلغت 15.35 مليون درهم، بعد أن بلغت مشترياتهم نحو 22.764 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 7.41 ملايين درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء بصافي استثمار 57.9 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغت 394.03 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مبيعاتهم 336.12 مليون درهم.

**إفصاحات

أعلنت شركة الخليج للملاحة، أن أسهمها أصبحت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتداول، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة، مضيفاً أن دار الشريعة راجعت أنشطتها والنسب المالية لتتأكد من التزامها بمبادئ الشريعة بحسب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» والمعايير الشرعية الإسلامية لسوق دبي المالي.

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