74 مليون دولار حصة «دانة غاز» في بيع مكثفات بترولية في كردستان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دانة غاز أن «شركة بيرل بتروليوم المحدودة» استلمت مبلغ 21.6 مليون دولار (79.2 مليون درهم) من حكومة كردستان العراق، من بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق وبما أن دانة غاز تملك 35% من بيرل بيتروليوم فإن حصة الشركة من المبالغ المستلمة تبلغ 7.6 ملايين دولار (27.9 مليون درهم).

وبذلك يبلغ مجموع المبلغ التي استلمتها بيرل بيتروليوم المحدودة منذ بداية العام 211 مليون دولار (773 مليون درهم) تبلغ حصة دانة غاز منها 74 مليون دولار (271 مليون درهم) علماً بأنه لا يوجد أي مستحقات متأخرة لشركة بيرل في كردستان العراق .

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لدانة غاز«تمنحنا هذه الدفعات المنتظمة وشركاؤنا، الثقة المطلقة للمضي قدمًا في خططنا التوسعية لزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق»