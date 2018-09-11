«أبوظبي المالي» يروّج الفرص الاستثمارية بمؤتمر في لندن

المصدر: لندن - البيان

يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبرز ممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة بالسوق في أعمال الدورة السنوية الثامنة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes London Conference»، وهو الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة والمبتدئة.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد على أرض استاد الإمارات في لندن لأن يكون حلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار بالأسواق، التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس .

وعلى رأسها سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين مديري صناديق استثمار تمثل أصولاً مدارة بقيمة 12 تريليون دولار ومؤسسات دولية وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات المقيدة ببورصات الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وشرق أوروبا وآسيا.

وأعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي تلعبه الشركة في سد الفجوة بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأسواق الشرق الأوسط، التي تحظى بمقومات النمو الواعدة.

ترويج الفرص

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «أثبتت النجاحات المهمة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرمس، عن خبرتها بأسواق المنطقة والفرص التي توفرها، مما أهّلها إلى استضافة هذه الفعالية، كما نشكر المجموعة على إتاحة فرصة المشاركة الفاعلة لنا.

والتي تأتي في إطار استراتيجية السوق بعيدة المدى للترويج وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المهمة، التي تزخر بها أبوظبي والدولة وبيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للاستثمار». وأضاف البلوشي: «تعتبر أسواق دولة الإمارات من الأسواق الواعدة، التي تقدم فرصاً استثمارية مهمة، وهو ما أكده تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والثامن على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017».