«شعاع كابيتال» تنضم إلى «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك «شعاع كابيتال» في الدورة الثانية من تحدي الابتكار التكنولوجي، الذي ستجري فعالياته خلال قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2018»، وينظمه كل من سوق أبوظبي العالمي وشركة «كي بي إم جي» الخليج الأدنى.

حيث ستتعاون «شعاع كابيتال»، عبر شركتها التابعة، «شعاع كابيتال جي ام سي» (التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها)، مع «سوق أبوظبي العالمي» على العمل مع شركة مختارة متخصصة في التكنولوجيا المالية لأجل صياغة مشتركة لنماذج أولية لحلول ذات استخدام محدد في التكنولوجيا المالية قادرة على تلبية احتياجات تجارية معينة.

ويتمثل التحدي في هذا الإطار، بتطوير آلية لرصد وتنظيم إصدار العملات الرمزية الرقمية المدعومة بالعملات المتداولة ذات القيمة الشرائية، ليضمن العملاء توافر عملة متداولة مقابل كل عملة رمزية يتم إصدارها. وسيتم الكشف عن ثمرة التعاون إلى مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات المالية؛ والهيئات التنظيمية؛ وشركات الخدمات المالية المتمرسة؛ والشركات الناشئة المحلية والعالمية، خلال فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2018»، 17 الجاري.

وقال محمد هشام، نائب رئيس في قسم الاستشارات المالية في شعاع كابيتال: «تمثل الأصول المشفرة ركيزة مهمة لمستقبل القطاع المالي العالمي، ومن الطبيعي أن تخطو الشركات في منطقتنا بثبات نحو استكشاف تحدياتها واغتنام فوائدها. ونحن في «شعاع كابيتال» متحمسون للتعاون مع سوق أبوظبي العالمي والمساهمة، كما جرت العادة في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وتحرص المؤسسات المالية إلى جانب عملائها ومختلف الهيئات الناظمة على استقطاب مزيد من المنتجات والخدمات إلى هذه الحقبة الرقمية».