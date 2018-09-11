«ستيت ستريت» الأميركية تفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رويترز

افتتحت شركة «ستيت ستريت» الأميركية للخدمات المالية مكتباً جديداً في أبوظبي، أمس، لتتوسع في الإمارات، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إمكانات النمو في منطقة الشرق الأوسط.

وتدير ستيت ستريت أصولاً بقيمة 2.7 تريليون دولار، ولها مكتب في دبي، وهي المركز المالي الإقليمي، على مدى السنوات الست والعشرين الماضية.

وذكرت ستيت ستريت في بيان أن مكتبها الجديد سيكون في سوق أبوظبي العالمي، وهو منطقة مالية حرة.

وسيخدم المكتب الجديد عملاء الشرق الأوسط في مجالات مثل خدمات الحفظ الأمين العالمية والمحاسبة وتحليلات المخاطر والأداء وإقراض الأوراق المالية، إلى جانب إدارة الاستثمارات النشطة والمتعددة الأصول.