«أبوظبي الأول» يحصد جائزة أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد «أبوظبي الأول» جائزة «أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق الأوسط» للسنة الثالثة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2018.

وتسلم أندي كيرنز، مدير عام أول ورئيس قسم تمويل الشركات العالمية لدى البنك الجائزة خلال الحفل الذي أقيم أخيراً في لندن.

وحصد «أبوظبي الأول» الجائزة المرموقة لقدرته العالية على تحقيق التوازن بين خدمات التمويل الاستثمارية، والتقدم الكبير الذي أحرزه في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستشارية، ما عزز من المكانة الإقليمية الرائدة للبنك في مجال خدمات التمويل المشتركة، وأسواق رأس المال.

وقال أندي كيرنز: «نحن فخورون جداً بتكريمنا مرة أخرى بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزام بنك أبوظبي الأول الثابت تجاه عملائه، وتلبية احتياجاتهم عبر أفضل الحلول التي تغطي مختلف الخدمات المصرفية الاستشارية، والأسهم، والدخل الثابت، والقروض التي تشكل جميعها عنصراً أساسياً من خدمات تمويل الشركات لدينا».

وأشادت مجلة «ذا بانكر»، المنظمة لحفل الجوائز، بجهود بنك أبوظبي الأول ومساعيه الرامية لتعزيز مكانته الإقليمية في مجال خدمات تمويل الشركات، وانعكاساتها على الصعيد الدولي لأعمال البنك، وقالت «إن الأداء المميز للبنك خلال فترة الجوائز قد أثبت نجاح وتميز هذه الاستراتيجية. وأكدت أن التعاملات الهامة للبنك قد أبرز مكانة البنك كخيار أول ليس فقط للعملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسب، وإنما لمختلف الهيئات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الراغبة بالاستفادة من السيولة التي تتمتع بها المنطقة».