«إنفستكورب» يوسّع محفظته العقارية في أوروبا باستحواذ بـ86 مليون يورو

المصدر: البحرين - البيان

أعلن إنفستكورب، عن الاستحواذ على مجمع مكاتب «كيه أو كامبوس» بمدينة إشبورن في ألمانيا من «سايلون إيه جي» مقابل 86 مليون يورو تقريباً، ويمثل الاستحواذ ثاني استثمار عقاري لإنفستكورب في السوق الألمانية.

ويعد «كيه أو كامبوس»، الذي خضع لعمليات تجديد مؤخراً، مجمع مكاتب حديثاً يتمتع بموقع متميز في مدينة إشبورن التجارية التابعة لمنطقة فرانكفورت راين ماين في ألمانيا. ويتكون المجمع من ثلاثة مبانٍ مكتبية تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر مربع.

وتحتضن مستأجرين بعضهم من علامات تجارية معروفة يمثلون قطاعات متنوعة تشمل التصنيع وتجارة التجزئة والتكنولوجيا. وتعد هذه ثاني صفقة للمؤسسة في السوق العقارية الألمانية، حيث قام بالتعاون مع «كونتينوم كابيتال» بالاستحواذ على مجمع المباني المكتبية «بوروكامبوس فانغن» في مدينة شتوتغارت الألمانية.