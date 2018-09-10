«الإمارات الإسلامي» يعزّز فرص توظيف المواطنين في القطاع المصرفي

المصدر: دبي- البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» أمس نجاح 10 من الشباب الإماراتيين في استكمال برنامجي «المستقبل» و«مديري العلاقات المتعاملين»، اللذين يوفرهما المصرف للمواطنين من خريجي الجامعات وحملة الشهادة الدراسية الثانوية.

وقام مروان سالم أبونواس المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي» بتسليم الشهادات للخريجين خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر المصرف الرئيسي في دبي، حيث بات بوسعهم الالتحاق بالوظائف المخصصة للمبتدئين في «الإمارات الإسلامي»، والتي تشمل وظائف الصرافين وخدمة العملاء.

ومنذ إطلاقه عام 2013، أتم 197 مواطناً شاباً من حملة شهادة الدراسة الثانوية تدريبهم ضمن برنامج «المستقبل»، بينما خضع تسعة من خريجي الجامعات للتدريب، ضمن برنامج «مديري العلاقات المتعاملين»، الذي أطلقه «الإمارات الإسلامي» في ديسمبر 2017.

وقال مروان المهيري: «يسعدنا انضمام هذه الدفعة الجديدة من الخريجين المفعمين بالحماسة والطموح، والذين يتمتعون بالكفاءات والمهارات المتميزة إلى فريق عملنا. وبصفته إحدى أبرز المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات لطالما مثّل التوطين ركناً أساسياً من أركان الاستراتيجية، التي ينتهجها «الإمارات الإسلامي»، وذلك استناداً إلى قناعتنا الراسخة بأهمية رعاية المواهب الوطنية عبر تزويدها بالأسس التدريبية المتينة وفرص التطوير المهني بعد التخرج. ومن خلال برامج التدريب والتوظيف التي نطبقها، فإننا نهدف إلى توفير بيئة مثالية تسهم في تنمية المواهب المحلية».

ويتضمن برنامج «المستقبل» الذي يستمر 6 أشهر والمخصص للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية الذين لا يتجاوز عمرهم 20 عاماً، حصصاً نظرية وتدريباً عملياً على السواء. ويحظى المتدربون الذين أتموا البرنامج بنجاح بفرص عمل دائمة في مختلف أقسام وإدارات «الإمارات الإسلامي».

أما برنامج «مديري العلاقات المستقبليين»، فهو برنامج تدريبي مدته 7 أشهر مصمم خصيصاً لخريجي الجامعات من المواطنين، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لاستلام مناصب مديري العلاقات في قسم «إدارة الثروات» في «الإمارات الإسلامي».

وعلاوة على البرنامجين المذكورين، يقدم «الإمارات الإسلامي» برنامج «يوني غراد» (Uni Grad) التدريبي لطلاب الكليات المواطنين المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي. ويعتبر هذا البرنامج المفتوح لخريجي الجامعات المواطنين حتى عمر 27 عاماً، والذي يستمر لمدة 6 أشهر، إحدى المبادرات الرائدة لتسريع التطور المهني التي أطلقها المصرف.