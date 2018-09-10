النداء الأخير لشراء أسهم حقوق الأولوية في «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أن تاريخ أحقية الحصول على حقوق أولوية الاكتتاب في إصدار أسهم زيادة رأس مال المصرف بقيمة مليار درهم، هو 12 سبتمبر الجاري بدلاً من 13 سبتمبر، نظراً للعطلة الرسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية، ما يعني أن آخر يوم يمكن للمستثمرين فيه شراء أسهم المصرف، للحصول على حقوق الأولوية هو اليوم.

وبموجب برنامج زيادة رأس المال، سيحصل كل مساهم على حق الاكتتاب في 29 سهماً جديداً مقابل كل 198 سهماً يملكه في الساعة 2 بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 2018، على أن يبدأ الاكتتاب يوم 25 سبتمبر، وينتهي يوم 9 أكتوبر 2018.

ويمنح حق الأولوية لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة درهماً واحداً، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45% على سعر تداول سهم المصرف في السوق؛ بحسب سعر الإغلاق بنهاية يوم التداول الموافق 25 يوليو 2018.

وسيكون للمساهمين خيار تداول حقوقهم من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن نطاق فترة التداول المحددة بين 18 سبتمبر و2 أكتوبر 2018.

ويهدف المصرف من الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع من 3.168 مليارات درهم إلى 3.632 مليارات.