«الإمارات دبي الوطني» يحفّز الادخار بجوائز 10 ملايين درهم للعملاء

المصدر: ■دبي - البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني حملة ترويجية جديدة تتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز قيّمة يتجاوز مجموعها 10 ملايين درهم عند ادخارهم في الحسابات المصرفية المتنوعة التي يوفرها للمرة الأولى، وستشهد الحملة التي تستمر حتى 31 يناير 2019 تخصيص جوائز للعملاء من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيوفر البنك للعملاء الحاليين والجدد من قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يحتفظون بأرصدة لا تقل عن 250 ألف درهم في حساباتهم المصرفية، فرصة للفوز بالجائزتين الكبيرتين التي تبلغ قيمة كل منهما 2.5 مليون درهم. ولتعزيز فرصهم في الفوز، يتيح كل مبلغ إضافي 50 ألف درهم يودعه العملاء في حساباتهم إمكانية التأهل لفرصة إضافية في السحوبات.

وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء الحاليون والجدد ممن يحتفظون بما لا يقل عن 25 ألف درهم في حساباتهم المصرفية على فرصتين للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجائزتين تبلغ قيمة كل منهما 100 ألف درهم، و50 جائزة شهرية قيمة كل منها 20 ألف درهم على مدار الأشهر الخمسة المقبلة، في حين تؤهلهم كل 5 آلاف درهم إضافية يودعونها لفرصة إضافية لدخول السحوبات.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «لطالما اشتهر بنك الإمارات دبي الوطني بحرصه على مكافأة عملائه بالجوائز القيمة والمزايا غير المسبوقة، ونحن على ثقة بأن حملتنا الترويجية الجديدة بجائزتها الكبرى البالغة 2.5 مليون درهم ستسهم في تغيير حياة وأعمال عملائنا المحظوظين من قطاعي الأفراد والشركات. وبالإضافة إلى توفير الحلول المصرفية عالمية المستوى، تأتي حملتنا لتسهم في تشجيع ثقافة الادخار التي تمثل عنصراً محورياً في التزامنا بتوعية العملاء بأسس المسؤولية المالية. فالاحتفاظ برصيد جيد في الحساب المصرفي يجسد ضماناً لمستقبل عملائنا وأفراد أسرهم، وركيزة داعمة لاستقرار الشركات أيضاً».