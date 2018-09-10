«دبي المالي» يرسّخ مكانته مركزاً لأضخم الشركات في العالم

المصدر: ■ دبي - البيان

يواصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، تسجيل نموٍ ملحوظ في قطاع إدارة الثروات والأصول لديه في ظل استمرار شركات عالمية رائدة في توسيع نطاق أعمالها في المركز حيث ارتفع عدد الشركات والمستشارين العالميين المتخصصين المسجّلين في المركز إلى أكثر من 200 شركة، بما في ذلك 13 من أصل أضخم 25 شركة متخصصة بإدارة أصول وثروات على مستوى العالم. ويضمّ مركز دبي المالي العالمي أيضاً أكثر من 60 صندوقاً استثمارياً مشتركاً، ما يجعله الوجهة الأبرز للصناديق الاستثمارية في المنطقة.

ويتيح الموقع الاستراتيجي لمركز دبي المالي العالمي باعتباره جسراً يربط المنطقة مع أنحاء العالم للشركات إدارة أعمالها ضمن وخارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا انطلاقاً من مقارّها في دبي.

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وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل قطاع إدارة الثروات والأصول ركيزة أساسية لقطاع الخدمات المالية المزدهرة في دبي وفي ظل المكانة الرائدة التي وصل إليها مركز دبي المالي العالمي كأحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم فقد بات هذا القطاع إحدى نقاط قوتنا الرئيسة، حيث تنظر المؤسسات المالية الكبرى اليوم إلى دبي عموماً والمركز خصوصاً كمنصة مفضلة للوصول إلى فرص الاستثمار ومصادر رأس المال في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأضاف: «شهد قطاع إدارة الثروات والأصول في المركز نمواً ثابتاً وكبيراً حتى اليوم، ما يعكس الثقة القوية والمستمرة بدبي ومركز دبي المالي العالمي. ونتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة في ظل قيامنا بطرح تشريعات وقوانين جديدة لتعزيز جاذبية بيئة أعمالنا ومنظومتنا التشريعية بما يتماشى مع استراتيجية النمو للمركز لعام 2024. ولا تزال هياكلنا المرنة التي تستفيد منها أيضاً الصناديق الائتمانية العائلية وأنشطة إدارة الثروات الخاصة تمثل ميزة تنافسية بالنسبة لنا باعتبارها تلبي احتياجات السوق وتتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً».

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي المقار الإقليمية لـ13 شركة من أصل أضخم 25 شركة متخصصة بإدارة الثروات والأصول على مستوى العالم، ومن بينها شركة «فيديليتي إنترناشيونال» التي انضمت مؤخراً إلى المركز. وقد حصلت الشركة، المسجّلة تحت اسم «إف آي إل ديستربيوترز إنترناشيونال ليميتد»، على ترخيص من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية وستعمل من خلال مكتبها الجديد في المركز على إدارة أعمال إدارة الأصول في الشرق الأوسط وجنوبي أفريقيا.

مبادرات استراتيجية

وخلال الأشهر الماضية، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً كبيراً على صعيد جهوده الرامية لدفع عجلة نمو القطاع، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي نفذها. وتضمّن ذلك تطوير منظومته التشريعية تماشياً مع حرصه المستمر على إدخال تحسينات على منصته الرائدة لإدارة الثروات. وكان المركز قد أصدر قانونين جديدين في مارس من العام الجاري وهما «قانون صناديق الائتمان»، الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في مركز دبي المالي العالمي؛ و«قانون المؤسسات» الذي يمثل نظاماً جديداً بالكامل.