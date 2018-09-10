إماراتية رئيساً تنفيذياً لـ«ستاندرد تشارترد» في الدولة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن بنك ستاندرد تشارترد أمس تعيين المصرفية الإماراتية

رولا أبومنة رئيساً تنفيذياً لأعماله في دولة الإمارات. وتتولى رولا هذا المنصب خلفاً لجوليان وينتر، الذي سيتقاعد بعد 26 عاماً من العمل لدى بنك ستاندرد تشارترد، ويدخل قرار التعيين حيز التنفيذ بشكل فوري.

وتنضم رولا إلى بنك ستاندرد تشارترد قادمة من بنك أبوظبي الأول حيث كانت تشغل منصب المدير العام رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في منطقة أبوظبي. وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد: «إن خبرة رولا المصرفية وشخصيتها القيادية ستلعبان دوراً محورياً في تعزيز وتعميق علاقاتنا بعملائنا في الدولة، كما سيكون لها دورٌ بارزٌ في تحقيق طموحاتنا في واحد من أكثر الأسواق استراتيجيةً بالنسبة للمجموعة».