«مونامي تيك» تغلق جولة تمويل من فئة A بقيمة مليون دولار

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نجحت شركة «مونامي تيك» الناشئة والمتخصصة في المدفوعات المالية التكنولوجية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في إغلاق جولة تمويل أولية بقيمة مليون دولار ويعد التمويل جزءاً من سلسلة تمويل إجمالية من فئة A، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار، وسيتم إغلاقها خلال الـ 90 يوماً المقبلة.

وتعد شركة PGH القابضة، المتخصصة في الاستثمار، المستثمر الرئيسي، والتي يقودها مبتكر المدفوعات الأميركي الشهير هنري هيلغسون، مؤسس شركة «كايان» ورئيسها التنفيذي، وإضافة إلى هنري، فإن كلاً من بول فيينو، المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا في «كيان» وغريك كوهين، رئيس شركة «بايا» والرئيس السابق لشركة ETA والمدير التنفيذي لإدارة الإيرادات في شركة «كايان» هم أعضاء في PGH القابضة.

وبهدف تعزيز عملياتها الحالية وتطوير إمكاناتها في المنطقة، ستقوم «مونامي تيك» بالاستفادة من هذا الاستثمار الخارجي في تكثيف جهود المبيعات والتسويق، في الوقت الذي تشهد فيه الشركة توسعاً في خططها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال عمار عفيف، المؤسس والمدير الإداري لشركة «مونامي تيك»: «يسرنا إغلاق جولتنا الأولية مع مستثمرين من الولايات المتحدة، هؤلاء المستثمرون هم خبراء ورواد في مجال المدفوعات، كل في مجال تخصصه، وهم كذلك شركاء استراتيجيون سيكون لهم دور أساسي في مساعدة «مونامي تيك» على تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

وقال بول فيينو، والذي سيكون له مقعد مجلس إدارة بالنيابة عن شركة PGH كونه جزءاً من هذا الاستثمار: «يسرنا عقد هذه الشراكة مع عمار وفريق الإدارة في «مونامي تيك» لمساعدتهم في مساعيهم الرامية للابتكار والتميز في الإقراض الفوري».

وتخطط «مونامي تيك» للإعلان عن توسعها في دول التعاون بما في ذلك البحرين والسعودية في المستقبل القريب.