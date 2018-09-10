92.64 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو

المصدر: ■ القاهرة - رويترز

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.

وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625%على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر «عادية وستنخفض مع مرور الوقت... لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي».

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8% في نهاية الربع الثالث منها حسبما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.

وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى «توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق» حسبما ذكرت الوطن.