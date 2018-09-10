المصدر: فلسطين - رويترز

أعلنت بورصة فلسطين أمس أن أرباح الشركات المدرجة فيها بلغت حوالي 167 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري بعد الضريبة.

وأوضحت البورصة في بيان أن الأرباح زادت 6.09% على أساس سنوي من حوالي 157 مليون دولار قبل عام.

وقال بيان البورصة إن 46 شركة سلمت بياناتها المالية من إجمالي 48 شركة مدرجة، حيث «شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 83% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة». واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في صافي الأرباح المحققة التي بلغت 56 مليون دولار للنصف الأول من 2018، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية 51 مليون دولار، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث عند 30 مليون دولار، وتلاه قطاع الصناعة بواقع 18 مليون دولار.