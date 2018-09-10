مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمقر الغرفة، مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل ممارسات التسجيل والخبرات والمعلومات لدى الجانبين.

وقع المذكرة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

وأكد محمد هلال المهيري أن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق التزام غرفة أبوظبي بتبني مبادئ اقتصاد المعرفة، واقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتطوير القطاع الخاص، التي تقوم على تعزيز فرص التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير العمل وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على مواكبة التطورات الاقتصادية، تماشياً مع الخطط التنموية لاستراتيجية إمارة أبوظبي 2030، مشيراً إلى أن دعم أنشطة القطاعات الخاصة المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الغرفة، يعد من مهام وواجبات غرفة أبوظبي.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري إن هذه المذكرة تساهم في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المستمر بين الشركات مع المؤسسات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات، كما تتيح للشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والاستفادة من البرامج والخدمات المتكاملة المقدمة للأعضاء.

وأكد الالتزام بتطوير وبناء علاقات جديدة مع مختلف الأطراف المعنية، وبحث وإطلاق مبادرات ثنائية مميزة تعزز شبكة علاقات المتعاملين معنا، وتقديم فرص استثمارية متنوعة للشركات في المنطقة، بهدف استدامة وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني.من جانبه أكد عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، أن الاتفاقية جاءت لتؤكد حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المتبادل، والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. كما تم الاتفاق على كيفية التعاون للترويج المشترك لخدمات غرفة أبوظبي وسلطة التسجيل لدى السوق العالمي وتنظيم وعقد المؤتمرات والفعاليات الأخرى المتفق عليها بين الطرفين.

مجالات

حددت مذكرة التفاهم بين الغرفة وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عدة مجالات للتعاون تشمل قيام غرفة أبوظبي بتسهيل حصول الراغبين من مؤسسات سوق أبوظبي العالمي على عضوية غرفة أبوظبي، والاتفاق على آلية الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول عليها، ودراسة إمكانية دمج أنظمة التسجيل التابعة للطرفين بحيث يسهل تبادل المعلومات والخبرات المختلفة، الفنية منها والتنظيمية والتجارب المؤسسية .