بيع 70.91 % من أسهم «أموال» الكويتية لـ «شعاع كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي، عن انتهاء فترة تجميع الأسهم المتعلقة بعرض الاستحواذ على شركة «أموال الدولية للاستثمار» في 6 سبتمبر 2018.

وأوضحت شعاع في إفصاح لها، أمس، أن مساهمي شركة «أموال الدولية» تقدموا لبيع 128.03 مليون سهم بنحو 70.91% من أسهم الشركة الإجمالية، مضيفاً أنها بهذا الاستحواذ ستمتلك ما نسبته 87.22% من شركة «أموال الدولية للاستثمار».

وأشارت إلى أن هذه النسبة ستظل خاضعة للتأكيد النهائي من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وموافقة هيئة أسواق المال في الكويت.

وكانت «شعاع كابيتال» تقدمت بعرض استحواذ اختياري على جميع أسهم شركة «أموال الدولية للاستثمار» بسعر 0.065 دينار كويتي للسهم الواحد (0.79 درهم للسهم).

ويقدر المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه شعاع على فرض الاستحواذ على الأسهم محل العرض والبالغة 151.10 مليون سهم هو 9.82 ملايين دينار (119 مليون درهم).