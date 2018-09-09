تعاون لتطوير المراكز والأسواق المالية بين الإمارات والصين

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أخيراً مذكرة تفاهم مع مكتب بكين للخدمات المالية، لدعم وتطوير المراكز والأسواق المالية في دولة الإمارات والصين، وتعزيز التعاون والاستثمار حول مبادرة «الحزام والطريق».

وتم توقيع المذكرة في العاصمة الصينية بكين من جانب كل من ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولي يي، نائب عمدة منطقة شيتشنغ التابعة لحكومة بلدية بكين، وذلك بحضور ممثلين من بنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، ولجنة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وحكومة بلدية بكين، وحكومة منطقة شيتشنغ بكين، وبنك أبوظبي الأول ومؤسسات معنية أخرى عدة.

وتعكس المذكرة الالتزام الكبير والمستمر لسوق أبوظبي العالمي بدعم مبادرة «الحزام والطريق»، كما تأتي في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ والوفد الرفيع المرافق له لدولة الإمارات في يوليو الماضي التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين السوق ومكتب بكين للخدمات المالية، منصة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة تشمل تطوير عمل المراكز المالية في الصين وأبوظبي، وتسهيل الأنشطة الاستثمارية، والتعاون البحثي في مجالات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، وجذب وتشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع التي تدعم مبادرة «الحزام والطريق» في بكين وأبوظبي.