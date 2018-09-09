«هندوجا» الهندية تبحث شراء حصص في بنكين إماراتيين

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

تبحث مجموعة «هندوجا» الهندية متعددة الجنسيات شراء حصص في بنكين إماراتيين، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس. ونقلت الوكالة عن جوبيتشاند بي. هندوجا، الرئيس المناوب للمجموعة، أن المجموعة تناقش أيضاً فكرة نقل مقرها الرئيس من العاصمة البريطانية لندن إلى الإمارات أو سنغافورة، كردّ فعل لتصويت البريطانيين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وأضاف هندوجا: «نحن معنيون بصفة أساسية بسهولة ممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى توافر بيئة أعمال مستقرة. وتعد الإمارات نموذجاً فريداً فيما يتعلق بهذين العاملين. ونحن نشعر براحة تامة في الإمارات بصفة خاصة».

وتبلغ القيمة الإجمالية لحجم أعمال «هندوجا» 37.1 مليار دولار، وتمتلك أعمالاً متنوعة في الإمارات في قطاعات مثل البتروكيماويات، والتمويل، وتشغيل الحافلات والشاحنات، كما تمتلك وحدة لتجميع الحافلات التجارية في رأس الخيمة باسم «أشوك ليلاند».

وتعد المجموعة المساهم الأكبر في «إندوسيند بنك»، وهو أول بنك في العالم للمقيمين خارج الهند.

وأفاد هندوجا أنه تتوافر لدى مجموعته خيارات عديدة للعمل في قطاع الخدمات المالية بالإمارات، موضحاً أن ثمة فرصاً عديدة أمامنا لتحقيق هذا النمو في الهند وفي دول أخرى، ونحن نكتشف هذه الفرص في الإمارات.

ورفض هندوجا الكشف عن اسم البنكين الإماراتيين اللذين ترغب مجموعته في شراء حصص فيهما.