بدء تداول «لجام» في السوق السعودية الاثنين المقبل

المصدر: الرياض - البيان

أفادت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول شركة لجام للرياضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت «تداول» في بيان: إنه سيتم إدراج الشركة وبدء التداول عليها بالرمز 1830، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وأعلن مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، عن إضافة الأسهم المكتتب بها في شركة لجام للرياضة، إلى «حسابات المركز» للمساهمين المكتتبين حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في يونيو 2018، على طلب شركة لجام للرياضة بطرح 15.7 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وكانت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب في شركة لجام للرياضة، أعلنت أواخر يوليو الماضي، نجاح مرحلة اكتتاب شريحة المؤسسات وبناء سجل الأوامر، وذلك بحسب معايير هيئة السوق المالية، وتحديد سعر الاكتتاب عند 52 ريالاً.