أسبوع صعب للأسهم السعودية وسط تباين خليجي

المصدر: دبي - البيان

فقدت القيمة السوقية للبورصات الخليجية نحو 20.26 مليار دولار (74.4 مليار درهم) من قيمتها خلال الأسبوع المنقضي، بضغط من تراجع رأس المال السوقي للبورصة السعودية بنحو 68.49 مليار ريال (18.3 مليار دولار أو 67.25 مليار درهم).

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودي - تاسي، بنسبة 3.28% تعادل 260.49 نقطة، إلى مستوى 7687.76 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة السعودية نحو 68.49 مليار ريال (18.26 مليار دولار) بنسبة تراجع 3.62%، لتغلق عند 1.825 تريليون ريال.

وخسر رأس المال السوقي لسوق أبوظبي خلال الأسبوع نحو 3.26 مليارات درهم، لتصل القيمة 491.95 مليار درهم، مقابل 495.22 مليار درهم في الأسبوع السابق.

وخسر رأس المال السوقي لبورصة دبي نحو 1.22 مليار درهم خلال الأسبوع ليصل بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 370.93 مليار درهم، مقابل 372.159 مليار درهم في الأسبوع السابق.

الكويت

وسجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.83% وصولاً إلى النقطة 5305.33 رابحين 43.5 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع الماضي عند 5261.82 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية خلال أسبوع بنحو 0.31% لتصل إلى 29.09 مليار دينار (96.2 مليار دولار)، مقابل 29 مليار دينار (95.9 مليار دولار) في الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية أسبوعية تُقدر بنحو 90 مليون دينار (297.6 مليون دولار).

وحقق مؤشر السوق الرئيسي التراجع الأسبوعي الوحيد بنسبة 0.63% بإقفاله عند النقطة 4866.42، مقارنة بإقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 4897.46، خاسراً نحو 31 نقطة.

وتقلصت أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 9.5% لتصل إلى 344.62 مليون سهم مقابل 380.73 مليون سهم في الأسبوع الماضي. كما تراجعت السيولة خلال الأسبوع بنحو 13.5% لتصل إلى 81.55 مليون دينار مقابل 94.23 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.

وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 20.23 ألف صفقة مقابل 23.45 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 13.8%.

البحرين

وأنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية، على ارتفاع بدعم قطاع البنوك. حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.13%، إلى مستوى 1339.88 نقطة رابحاً من خلالها 1.78 نقطة.

وربح السوق البحريني نحو 11 مليون دينار، بما يعادل نحو 29 مليون دولار، مع مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر الجاري.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر نحو 8.214 مليارات دينار، بما يعادل 21.665 مليار دولار، مقابل نحو 8.203 مليارات دينار، بما يعادل 21.760 مليار دولار، بنهاية الأسبوع المنتهى في 30 أغسطس الماضي.

وانخفضت مستويات التداول، حيث جرى التعامل على 19.43 مليون سهم، مقابل 20.85 مليون سهم.

كما تراجعت السيولة بصورة ملحوظة، لتسجل 4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.47 ملايين دينار، موزعين على 311 صفقة مقابل نحو 377 صفقات بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفع قطاع البنوك 0.24%، بدعم من سهم مصرف السلام 5.10%، والاثمار القابضة 5%. كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، بفضل سهم جي أف اتش بنحو 2.74%.

وفى المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنحو 0.96%، بفعل سهم سينما البحرين 12.35%.

وتصدر جي أف اتش أحجام التداول بنحو 5.9 ملايين سهم، فيما تصدر الأهلي المتحد سيولة السوق بقيمة 1.4 مليون دينار.

عمان

وأنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.3%، بإقفاله عند مستوى 4432.56 نقطة، رابحاً 13.29 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

وزادت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.34%، إلى 17.668 مليار ريال (45.78 مليار دولار)، مقابل 17.593 مليار ريال (45.59 مليار دولار) في الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية 75.62 مليون ريال.

3.77

خالف العمانيون توجهات باقي المستثمرين في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع، محققين محصلة شرائية قيمتها 3.77 ملايين ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لمشتريات العمانيين من الأسهم 8.52 ملايين ريال، مقابل مبيعات قيمتها 5.05 ملايين ريال.

واتجه الخليجيون والعرب والأجانب للبيع، حيث بلغت المحصلة البيعية للخليجيين خلال الأسبوع 3.42 ملايين ريال، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعاتهم 3.91 ملايين ريال، مقابل مشتريات قيمتها 482.16 ألف ريال.

وبلغت المحصلة البيعية الأسبوعية للعرب 218.23 ألف ريال، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعاتهم 250.9 ألف ريال، مقابل مشتريات قيمتها 31.67 ألف ريال.

ومال كذلك الأجانب للبيع، لتصل القيمة الإجمالية لمبيعاتهم من الأسهم الأسبوعية 498.1 ألف ريال، مقابل مشتريات لأسهم قيمتها 359.85 ألف ريال، بفارق 138.25 ألف ريال لصالح البيع.