مجلس إدارة «الراي» يوصي بالانسحاب من بورصة الكويت

المصدر: الكويت - البيان

أوصى مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية، بالانسحاب الاختياري وإلغاء إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن هناك أسباباً لتوصية مجلس الإدارة للعمومية بالانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية، وذلك بسبب الانخفاض المستمر في نسبة التداول على أسهم «الراي».

وتابعت: إن من ضمن أسباب التوصية بالانسحاب عدم رغبة المستثمرين في تداول أسهم الشركة، مع الأخذ في الاعتبار متوسط قيمة التداول اليومي.

وأوضحت «الراي» في البيان، أنها سوف تُخطر البورصة لاحقاً بكافة المُستجدات والإجراءات ذات العلاقة، موضحة بأن هذه التوصية تخضع لموافقة العمومية والجهات المختصة عليها.

وبلغت أرباح المجموعة 913.82 ألف دينار في النصف الأول من 2018، مقابل نحو 1.64 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 44.3%.

وتأسست «الراي» في مطلع ديسمبر من العام 2002، وتم إدراجها في البورصة الكويتية أواخر شهر أكتوبر من عام 2010.

ويبلغ رأسمال المجموعة نحو 23.3 مليون دينار، موزعاً على 233.04 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.