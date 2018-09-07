ارتفاع إنتاج حقل ظهر المصري إلى ملياري قدم مكعب غاز يومياً

المصدر: وام

أعلنت مصر ارتفاع إنتاج "حقل ظهر" ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا ما يقربها وبقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري - خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017 / 2018 - ان زيادة إنتاج حقل ظهر إلى جانب مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الكبرى التي ينفذها قطاع البترول ستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتحقق خطة الدولة في زيادة الإنتاج بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

وأكد ان التعاون المثمر والبناء بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالية والدور الحيوي الذي تقوم به شركات قطاع البترول "إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية" لإنجاز المشروع تحت إشراف شركة "بترول بلاعيم" يعد مثالا حيا على تضافر جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركائها لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.