نصف مليار مكاسب دبي وتراجع أبوظبي بضغط «القيادية»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي أكثر من 500 مليون درهم في ختام تعاملات أمس مدعومة بأداء إيجابي لأسهم قيادية في القطاع العقاري، فيما هبط سوق العاصمة على وقع تراجع أسهم قيادية في قطاعي العقار والاتصالات بعد المكاسب القوية التي أعقبت الإعلان عن مناقشات للاندماج بين 3 بنوك.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 8.16 نقاط ليستقر عند 2826.6 نقطة مع ارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» و«أرابتك» و«دريك آند سكل»، بينما خسر سوق أبوظبي نحو 9.6 نقاط أو ما نسبته 0.19% ليغلق عند 4918.32 نقطة مع تراجع أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى نحو 542.2 مليون درهم موزعة بواقع 368.5 مليوناً في دبي و173.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 426.3 مليون سهم منها 348.4 مليوناً في دبي و77.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5677 صفقة.

سيولة

وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إن جلسات الأسبوع الماضي تخللها تفاعلات جوهرية وإيجابية مع عودة السيولة بشكل ملحوظ وتركزها بشكل رئيسي على أسهم البنوك في سوق العاصمة ومن بينها «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني».

وأضاف البريقي لـ «البيان الاقتصادي» أن أسهم البنوك كانت الأفضل خلال الأسبوع بعدما حققت ارتفاعات قياسية تجاوزت 17% على وقع محادثات الاندماج المبدئية بين 3 بنوك في إمارة أبوظبي والتي في حال اكتمالها ستفرز كياناً مالياً عملاقاً بأصول تصل إلى 415 مليار درهم.

وتابع البريقي: في حال تنفيذ الاندماج من المتوقع أن يؤثر إيجاباً على الأداء المالي للكيان الجديد، حيث سيسهم في انخفاض التكاليف وتقليل المخاطر وارتفاع مستوى الربحية، لا سيما بعد النجاح المميز للتجربة الأولى للدمج بين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول».

ارتداد

ويري البريقي أن جلسات الأسبوع الماضي وخصوصاً جلسة نهاية الأسبوع تميزت بالارتفاع المفاجئ لحجم السيولة وارتدادات إيجابية لعدد من أسهم الشركات من بينها «الاتحاد العقارية» و«ديار» والبنوك، وكانت الحصة الأكبر من نصيب سهم «سلامة للتأمين» بارتفاعات تجاوزت 10% بعد بيانات عن تنفيذ صفقة كبيرة على نحو 370 مليون سهم.

وتابع البريقي: عودة السيولة مرة أخرى هو أمر إيجابي خصوصاً سيولة المحافظ، وهو الأمر الذي لطالما انتظرناه، حيث يدل على أن السيولة متوفرة في أيدي المساهمين وكذلك سيولة المحافظ التي تعتبر محركاً أساسياً وهو ما يبشر بمزيد من الإيجابية في الفترة القادمة.

العقار

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.65% مع صعود سهم «ديار للتطوير» 5.88% و«أرابتك» 3.26% و«دريك آند سكل» 2.3% و«إعمار للتطوير» 1.85% و«داماك العقارية» 0.48%، فيما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.21% نتيجة صعود «شعاع كابيتال» 0.99% وسهم «سوق دبي المالي» 0.86%، كما زاد قطاع النقل بنسبة 0.56% بدعم ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.91% و«أرامكس» 0.71% و«العربية للطيران» 0.3%.

في المقابل، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15%، مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% و«دبي التجاري» 2.01%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات بسيولة بلغت 107.46 ملايين درهم مستحوذاً بذلك على نحو 20% من سيولة الأسواق، ثم «الإسلامية العربية للتأمين» مستقطباً نحو 50.08 مليون درهم مع تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع بأكثر من 10%، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 27.8 مليون درهم، وكان سهم «مصرف السلام ـ السودان» الأكثر تراجعاً مع هبوطه بنسبة 4.7%.

البنوك

وهبط سوق العاصمة مع تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.47% بضغط نزول سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.52% و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.65%، في مقابل ارتفاع «منازل العقارية» بنسبة 4.18% و«إشراق» 0.17%.

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.3% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.16% مع صعود سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.43% و«أبوظبي التجاري» 0.26%، في مقابل تراجع «الاتحاد الوطني» بنسبة 4.04% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.81% و«أبوظبي الإسلامي» 0.47%.

مخالفة

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن قيام المطلعين بالشركة المدرجة بإجراء تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة المدرجة، وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، يعتبر من الأخطاء التي تؤخذ على المستثمر وتصنف كمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

إفصاحات

ـــ تعقد شركة «إشراق العقارية»، اجتماع الجمعية العمومية في 23 سبتمبر الجاري، للموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة من قبلها، بنسبة لا تزيد على 10 % من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأسمال الشركة، بقصد إعادة بيعها، وفقاً للشروق والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

ـــ يعقد بنك «الاتحاد الوطني»، اجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين القادم، لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر في سعر السهم.

ـــ وافق مجلس إدارة شركة «أبوظبي لبناء السفن»، على قبول استقالة علي حسن علي المرزوقي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين مطر خلفان علي مطر الشامسي عضواً بديلاً للعضو المستقيل، وكذلك تعيينه عضواً منتدباً لإدارة الشركة، على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق لها.

ـــ أعلن «بنك الاستثمار» عن تعيين لويد مادوك رئيساً تنفيذياً جديداً، اعتباراً من 9 سبتمبر الجاري، خلفاً لسامي فرحات، الرئيس التنفيذي المنتهي ولايته، بعد إعلان استقالته في 26 أغسطس الماضي.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «إسمنت رأس الخيمة»، اجتماعاً في 15 سبتمبر الجاري، لمناقشة طلب «بنك الاستثمار»، برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي للشركة.