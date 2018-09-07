«موديز» تعدّل النظرة المستقبلية لـ«العربية المصرية للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف القوة المالية للتأمين في الفئة Ba3 للمجموعة العربية المصرية للتأمين، وعدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

ويعكس تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية للشركة التغيير المماثل في النظرة المستقبلية بالنسبة للسندات الحكومية المصنّفة في الفئة B3 لمصر، ففي 28 أغسطس الماضي، عدّلت «موديز» النظرة المستقبلية للسندات الحكومية المصنّفة في الفئة B3 لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ما يعكس التحسينات الهيكلية المستمرة في الحساب المالي والحساب الجاري، الناتجة عن التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي، وإضافة إلى ذلك، يقدّم ظهور العلامات المبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال احتمالية وجود مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية، واستيعاب القوة العاملة سريعة النمو في البلاد.

ويعكس الواقع الائتماني المستقل المجموعة مركزها ضمن الخمسة الأوائل في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في مصر وعلامتها التجارية المتنامية، وتنوع منتجاتها، والربحية التشغيلية الجيدة جداً. كما واصلت المجموعة تحقيق نمو عضوي قوي في جميع شرائح العملاء بمعدل نمو إجمالي قدره 40% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.