7.5 ملايين دينار توزيعات نقدية في «جلوبل»

المصدر: دبي - البيان

عقد بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ومقرها الكويت، اجتماعاً للجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة توزيع نسبة من السيولة غير المستخدمة بقيمة 7.5 ملايين دينار نقداً على المساهمين من خلال تخفيض رأس المال.

ووافق المساهمون على تخفيض رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع من 57 مليون دينار إلى 49.5 مليون دينار بإلغاء 75 مليون سهم، أي بإلغاء نحو 13.5% من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم بسعر 0.100 دينار لكل سهم تدفع للمساهم نقداً.

وقال سليمان محمد شاهين الربيع، الرئيس التنفيذي: «أسهم الأداء التشغيلي الجيد وقوة المركز المالي والسيولة المرتفعة في اتخاذ مجلس الإدارة قراره التوصية بهذه التوزيعات، التي تأتي للعام الثاني على التوالي بعدما قمنا بتوزيعات مماثلة العام الماضي بقيمة 22.9 مليون دينار».

وبعد هذه التوزيعات، سيرتفع إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين منذ العام 2015 إلى نحو 41 مليون دينار نتيجة جودة الإيرادات واستمرار الشركة في تحقيق الأداء الإيجابي جراء التنفيذ الفعال لاستراتيجية الشركة في التركيز على الأعمال الأساسية المدرة للرسوم.