مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تطلق شركة شحن دولي

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن إطلاق شركة «آي إس إس» للشحن الدولي، المتخصصة بتوفير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة كنتيجة للتوجه الاستراتيجي لحكومة دبي الهادف إلى تقسيم شركة «إنشكيب المحدودة القابضة لخدمات الشحن البحري» إلى شركتين مستقلتين؛ بهدف تحسين إمكانات النمو والتوسّع، والتركيز بشكل أفضل على خدمة العملاء والكفاءات الأساسية في طواقمهما، فضلاً عن تعزيز مكانتيهما كجهتين رائدتين تختصان بتوفير الخدمات البحرية والعمليات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»: «إننا في غاية التفاؤل بما سيحمله المستقبل من فرص نمو عالمي يقدمها قطاع الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد. كما أننا نشهد خلال هذه الفترة فرصاً نوعية من النمو على المدى الطويل ضمن منطقة الأسواق الناشئة، حيث ستحظى شركة «آي إس إس» للشحن الدولي بحضور قوي ومتميز».

وسيتولى إينفر موريتي إدارة شركة «آي إس إس» للشحن الدولي مع فريق إداري يضم نخبة من الكفاءات.

وفي معرض تعليقه على تأسيس الشركة، قال موريتي: «نحن نؤسس شركتنا ونعزز مكانتنا كقوة إقليمية رائدة ومؤسسة يتمحور جوهرها حول خدمة العملاء في المقام الأول».

ويقع مقر شركة «آي إس إس» للشحن الدولي في دبي، وتدير عملياتها التشغيلية من المنطقة الحرة بمطار دبي ذات الموقع الاستراتيجي في قلب المدينة بالقرب من مطارها الدولي. وستركز الشركة على الأنشطة الرئيسية لحلول الشحن والنقل الدولي والخدمات اللوجستية التعاقدية.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات «آي إس إس» في 18 دولة منتشرة. وفي إطار استراتيجيات النمو الطموحة التي تنتهجها الشركة، تعتزم «آي إس إس» توسيع محفظة خدماتها في مناطق آسيا والمحيط الهندي والصين وسنغافورة.