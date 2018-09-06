دبي تستقطب 49 مؤسسة استثمارية في مؤتمر بلندن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجل مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن نجاحاً لافتاً في عرض تطورات الأعمال في 10 شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق أمام ممثلي 49 مؤسسة استثمارية عالمية. واتسمت قائمة المؤسسات الاستثمارية المشاركة في هذا الحدث السنوي، الذي اعتاد السوق على تنظيمه منذ 2007، بالتنوع لاسيما أن 28% منها تسجل حضورها الأول في المؤتمر، الأمر الذي يعكس قدرة السوق المتزايدة على استقطاب مستثمرين من مختلف الفئات نتيجة تنوع وجودة فرصه الاستثمارية المستندة إلى أرضية صلبة بفضل قوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.

شهد المؤتمر عقد 151 اجتماعاً بين كبار المسؤولين في الشركات المدرجة المشاركة وممثلي 49 مؤسسةً استثماريةً عالميةً تدير مجتمعةً استثمارات بقيمة 2.5 تريليون دولار. وقد تم تنظيمه بالتعاون مع بنك HSBC يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق سلسلة الحملات الترويجية للسوق.

وضمت قائمة الشركات المدرجة التي شاركت في المؤتمر كلاً من: أرامكس، وإعمار العقارية، وإعمار مولز، وإعمار للتطوير، وأوراسكوم للإنشاء وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وداماك العقارية، ودي اكس بي إنترتينمنتس، وشركة سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «قدم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن دليلاً جديداً على قدرة السوق على تعزيز النمو واستدامته واستقطاب مؤسسات استثمارية جديدة، ونحن سعداء بالنجاح اللافت الذي تحقق خلاله وخاصة وجود العديد من المؤسسات التي تشارك لأول مرة بما يؤشر إلى الحيوية التي يتمتع بها السوق وقدرته على مواصلة جذب أنظار المجتمع الاستثماري العالمي. ويحرص السوق على تنظيم تلك الفعاليات بصورة سنوية انطلاقاً من حرصنا على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية».

من جـهتها، قالت فهيــمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي:«أتاح تنظيم المؤتمر بالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة الفرصة للشركات المدرجة لعرض تطورات أعمالها وآفاقها المستقبلية ليس أمام المؤسسات الناشطة في الاستثمار بأسواق الإمارات والمنطقة فحسب بل أمام مؤسسات استثمارية جديدة.