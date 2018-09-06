السيولة تتخطى 600 مليون مع جني الأرباح

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس إثر عمليات بيع لجني الأرباح استهدفت الأسهم القيادية بعد مكاسب قوية أعقبت الإعلان عن محادثات الاندماج بين ثلاثة بنوك كبرى في أبوظبي، فيما تحسنت السيولة بنحو ملحوظ بعد تخطيها 600 مليون درهم مع تركزها بشكل كبير على أسهم بنوك الاندماجات في سوق العاصمة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.66% أو ما يعادل 18.7 نقطة ليغلق عند 2818.44 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات، فيما فقد سوق العاصمة نحو 56 نقطة أو ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4927.92 نقطة متنازلاً عن أعلى مستوياته في 47 شهراً بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع والخدمات.

وتخــطت السيولة الكلية للسوقين حاجز 600 مليــون درهــم للمرة الأولى منذ أشهر لتـــبلغ 633.8 مليوناً موزعة بواقع 209.4 ملايين في دبي و424.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 243.19 مليون سهم، منها 146.6 مليوناً في دبي، و96.56 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4378 صفقة. وحصد سهما الاندماج «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» سيولة بلغت 271.7 مليون درهم بما يعادل 60% من إجمالي سيولة سوق العاصمة.

البنوك

وتراجع سوق العاصمة بضغط هبوط أسهم البنوك بنسبة 2% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 2.76% و«أبوظبي التجاري» 4.63%، إلى جانب تراجع أسهم العقار 0.37% مع انخفاض «الدار» 0.52% و«إشراق» 0.17%.

في المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.6% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، فيما زاد قطاع الطاقة 0.84% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.8% و«أدنوك للتوزيع» 2.51%.

وتصدر سهم «الاتحاد الوطني» النشاط في سوق أبوظبي بنحو 196.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً سيولة بقيمة 75.24 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 63 مليون درهم، وكان سهم «الاتحاد الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.74% إلى 4.95 دراهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر الخاسرين بنسبة 6.23% إلى 3.61 دراهم.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي مع تراجع قطاع العقار بنسبة 1.14% نتيجة الضغوط على سهم «إعمار العقارية» لينخفض 1.77% و«أرابتك» 2.13% و«داماك» 0.48% و«ديار» 1% و«إعمار مولز» 0.5% و«دريك آند سكل» 3.55%، فيما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» 0.44%.

ونزل قطاع البنوك أيضاً بنسبة 0.67% مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.39% و«الإمارات دبي الوطني» 1.08%، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.08% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 0.64% واستقرار سهم «دبي للاستثمار» فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1%. وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بتداولات بقيمة 51 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 38.15 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» مستقطباً بنحو 38.15 مليون درهم، وكان سهم «سلامة للتأمين» أكبر الرابحين في سوق دبي مع صعوده 9.1% ليغلق عند 0.49 درهم، فيما سجل سهم «دريك آند سكل» أكبر نسبة هبوط بنحو 3.5% مغلقاً عند 0.435 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومالت تداولات المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 20 مليون درهم، منها 15.53 مليوناً للخليجيين، و4.5 ملايين للمواطنين. في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 20 مليون درهم، منها 19 مليوناً للعرب، و948 ألفاً للأجانب. واتجهت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 3.34 ملايين درهم، منها 3 ملايين درهم في أبوظبي، و271 ألفاً في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 3.34 ملايين درهم، منها 3 ملايين في أبوظبي، و271 ألفاً في دبي.

Ⅶإفصاحات

Ⅶأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمها على أن تنتهي مهلة شراء الشركة للأسهم في 13 أغسطس 2019، وتلتزم الشركة ببيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر عملية شراء.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» اجتماعاً يوم 10 سبتمبر الجاري للنظر في تعليق قرار المجلس في شأن شراء نسبة 10% من أسهم الشركة باسمها ولحسابها بغرض البيع، والموافقة على إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم بطرح خاص لقدامى مساهمي الشركة بقيمة 50 مليون درهم.

Ⅶتقرر انعقاد مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات يوم الاثنين المقبل لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.