إطلاق بطاقات مصرفية مسبقة الدفع للأوصياء في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، خدمة «البطاقات المصرفية المسبقة الدفع للأوصياء»، وذلك ضمن اتفاقية وقعتها المؤسسة مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتسهيل عملية تحويل الكفالات والمساعدات المالية لأوصياء الأيتام المنتسبين للمؤسسة، والبالغ عددهم 900 وصي في الشارقة والمنطقة الشرقية، مما يسهّل عليهم الحصول على الدعم المادي المقدم لهم من المؤسسة بطريقة آمنة وسريعة وخالية من المتاعب.

وقال محمد عادل شومان، المدير المالي في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: «نلتزم بتطوير الخدمات التي نقدمها لأيتام المؤسسة وأوصيائهم، ونسعى لتبني أفضل الوسائل والطرق التي تضمن أن تكون عملية تحصيل الدعم المادي سهلة وآمنة بالنسبة لهم. وتأتي الاتفاقية مع الشارقة الإسلامي كجزء من جهودنا المستمرة لتوفير خدمات وتسهيلات ترفع عن كاهل الأوصياء عبء الحصول على هذه الخدمة. ونتوقع أن تقدم الخدمة خياراً سهلاً في الحصول على جميع أوجه الدعم بالشكل الذي يناسبهم».

وأكد شومان، أن التمكين الاجتماعي يعمل بشكل بنّاء على تطوير جميع خدماتها واضعة إرضاء الأيتام وأسرهم على رأس قائمة أولويات المؤسسة، وقال: «ستسهم البطاقات المصرفية في اختصار الوقت والجهد، فبدلاً من حضور الوصي إلى المقر لاستلام الشيكات أو جميع أوجه المساعدات المادية، ومن ثم يذهب بها لصرفها في البنك، سيتم الاستعاضة عن ذلك بصرفها مباشرةً من البطاقة المصرفية الصادرة من المصرف باسم كل وصي مسجل في المؤسسة، والتي أيضاً سيتم استخدامها لأغراض السحب النقدي أو المشتريات الأخرى». من جهته، قال أحمد آل عباس، مدير بطاقات المنتجات في مصرف الشارقة الإسلامي: «الشراكة مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ستسهم في تسهيل إجراء المساعدات المالية لمنتسبي المؤسسة».