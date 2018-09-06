«إنفستكورب» تستحوذ على حصة في بنك سويسري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة «إنفستكورب» عن الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في بنك «باريس برتراند ستوردزا» السويسري، ومقره في كل من جنيف ولوكسمبورغ.

وتشكل خطوة إنفستكورب الاستثمارية دعماً إضافياً لبنك «باريس برتراند» من أجل المُضي قُدماً في تطبيق استراتيجيته للنمو، حيث ستمكّنه من توسيع عروضه التجارية التي يقدمها لعملائه وإثرائها. وفي المقابل، يأتي هذا الاستثمار متماشياً مع استراتيجية إنفستكورب لبناء شراكات مع مؤسسات مُختارة تكمّل وتدعم محفظة حلوله الحالية وتعزز حضوره الدولي، فضلاً عن تعزيز سهولة وصول عملائه إلى محفظة منتجات بنك «باريس برتراند» والاستفادة من استشاراته الاستثمارية المستقلة.

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب: «يسعدنا أن نعمل مع بنك «باريس برتراند» وشركائه، لما يتمتع به من خبرة قوية وسمعة متميزة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب محفظة منتجاته ذات الجودة العالية وحلوله الاستثمارية عالية الأداء. ولا شك أن مسيرة نمو «باريس برتراند» منذ تأسيسه في عام 2009 تعد لافتة واستثنائية بكل المقاييس، خاصة على صعيد الاهتمام بمصالح عملائه وحمايتها باعتبار ذلك يمثل أولوية رئيسة بالنسبة له».