الشارقة تستضيف منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر في ديسمبر

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، انطلاق الدورة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، والذي سيقام يومي 10 و11 من ديسمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

تشتمل أجندة المنتدى لهذا العام، والذي يقام بشراكة استراتيجية للعام الثاني على التوالي مع قناة CNBC عربية، على مستجدات التوجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده قطاعات التقنيات والتكنولوجيا والخدمات وآليــات الاستثمار والإدارة، وذلك بهدف التعرف إلى كيفــية توظيفها في ســــبيل تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، استطاعت الإمارات تحقيق نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2 %، لتصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مقارنة مع 8.8 مليارات دولار في 2015، لتحل في المرتبة الـ 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تشكل الدورة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، استكمالاً لمسيرة الدورات السابقة، التي ركزت على جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها، اعتبار الإنسان محوراً للتنمية وغايتها، واستثمار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص، كقاعدة للتنمية الاجتماعية، وضمان أن تصب مخرجات الاستثمار في خدمة المصلحة العامة المشتركة لكافة الفئات».