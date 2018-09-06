8.7 مليارات درهم صافي دخل بنوك أبوظبي بالربع الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي أن مجموع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي بلغ 8.7 مليارات درهم في الربع الثاني 2018، مشيراً إلى أن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل نحو 85% من مجموع صافي الدخل، في حين أن نسبة الـ15% الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية.

وذكر المركز في أحدث تقاريره، أمس، أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية في الربع الثاني 2018 نتج عن ارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 21.0%، وارتفاع صافي الفوائد 16.9% مقارنة بالربع الثاني 2017.

على صعيد آخر، أوضح المركز أن عدد العاملين في نهاية الربع الثاني 2018 بلغ 11.8 ألف عامل في جميع البنوك التجارية والإسلامية محل الدراسة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة تعويضات العاملين الإجمالية ارتفعت بنسبة 10.2% في الربع الثاني 2018 مقارنة مع الربع الثاني 2017، حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين، هما التعويضات الإجمالية للعاملين، وأعداد العاملين في كل ربع، مشيراً إلى أن الاتجاه في نصيب العامل هو عكس اتجاه عدد العاملين السابق الإشارة إليه.