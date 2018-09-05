فتح باب تسجيل الشركات استعداداً لتطبيق رد الضريبة للسياح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «الهيئة الاتحادية للضرائب»، عن فتح باب التسجيل لشركات التجزئة، وربط منافذ البيع والمحال التجارية في نظام رد الضريبة للسياح، والذي سيدخل حيز التطبيق في الربع الأخير 2018؛ بهدف تمكين السياح المؤهلين من استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال. وفي إطار حرصها على تحسين مستوى الوعي بالنظام، تعتزم الهيئة، بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغلة للنظام وغرف التجارة والصناعة في الدولة، تنظيم ورش عمل توعوية الأسبوع القادم للتعريف بنظام استرداد الضرائب لجميع السياح المؤهلين عند التسوّق في المحال التجارية الخاصة بهم، فضلاً عن اطلاعهم على كيفية التسجيل في النظام.

وأكدت الهيئة، أن تطبيق نظام رد الضريبة سيعزز الموقع الريادي للإمارات كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، ويسهم في تقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وستقوم شركة «بلانيت»، كونها مشغل نظام رد الضريبة للسياح، بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتزويدهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها.

وسيتم خلال ورش العمل تعريف التجار بخطوات التسجيل في النظام وبالضرائب القابلة للاسترداد من خلال النظام الإلكتروني، وكيفية الحصول على المبالغ المسددة. وسيكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.