ارتفاع متواصل لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر

المصدر: وكالات

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد إلى 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.315 مليار دولار في يوليو 2018.

وزادت الاحتياطيات بصورة لافتة منذ إبرام مصر اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.

وطرحت مصر في أبريل الماضي سندات دولية بملياري يورو على شريحتين، لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق القرض، وتحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع القيود التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.