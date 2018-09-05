إتمام الاندماج المصرفي الثلاثي وشيك

المصدر: أبوظبي - البيان

رجحت مصادر مصرفية أمس أن يتم الإعلان رسمياً عن اندماج ثلاثة من بنوك أبوظبي (الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري المدرجين والهلال الخاص) خلال الشهر الحالي حال استكمال محادثات الاندماج بنجاح. وربطت المصادر بين اجتماع مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري غداً الخميس وقرب إعلان الاندماج رغم تأكيد البنك أن الاجتماع لبحث أمور عامة.

وأكد البنك في رسالة لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في رسالة مماثلة لرسالة بنك أبوظبي التجاري أول من أمس بدء محادثات مبدئية للاندماج وقد لا ينتج عنها أية صفقة فعلية.

وانعكست أنباء الاندماج الذي سيشكل حال إتمامه خامس أكبر بنك خليجي بأصول تزيد على 415 مليار درهم على أداء سوق الأسهم أمس التي ربحت أمس 7.5 مليارات درهم وسط تفاؤل المستثمرين، ما دفع مؤشر سوق العاصمة للصعود لأعلى مستوياته منذ قرابة 4 سنوات متجاوزاً 5000 نقطة قبل أن يغلق عند 4983.98 نقطة.

وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 14.77% ملامساً الحد الأعلى ومحققاً أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، فيما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 12.83% وصولاً لأعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس 2015، وسط نشاط ملحوظ على السهمين. وقالت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي» إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أي عملية دمج سينتج عنها وفورات في التكاليف تزيد على 20%، كما أنها توفر طاقة تمويلية أكبر للاقتصاد وخاصة للمشاريع العملاقة وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030.

وأضافوا إن أبوظبي تعمل على صياغة عملية اندماج ثانية للحفاظ على قدرتها التنافسية، وهي تعكف على إعادة تنظيم الكيانات المرتبطة بالحكومة لتعزيز الكفاءة والعوائد، وخاصة بعد نجاح دمج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، ودمج صندوقي ثروة سيادية في مارس.

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