محادثات الاندماج الثلاثي تحلّق بالأســــهم وتربح 7.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 7.5 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد الإعلان رسمياً عن مناقشات مبدئية للاندماج بين 3 بنوك في العاصمة أبوظبي، ما دفع مؤشر سوق العاصمة للصعود لأعلى مستوياته منذ قرابة 4 سنوات (47 شهراً).

صعود أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.94% أو ما يعادل 46.3 نقطة ليستقر عند 4983.98 نقطة بالقرب من حاجز 5 آلاف نقطة الذي نجح في تجاوزه خلال الجلسة، لكنه لم ينجح في الثبات أعلاه مدعوما بشكل رئيسي بمكاسب أسهم البنوك.

وزاد سهم «بنك الاتحاد الوطني» بنسبة 14.77% محققاً أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، فيما ارتفع سهم «أبوظبي التجاري» بنحو 12.83% وصولاً لأعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس 2015، وسط نشاط ملحوظ على السهمين.

وربح مؤشر سوق دبي نحو 7.6 نقاط أو ما نسبته 0.27% ليغلق مستقراً عند 2837.17 نقطة بفضل صعود أسهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك» و«إعمار للتطوير».

سيولة

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 7.47 مليارات درهم، منها 6.5 مليارات لأسهم سوق أبوظبي و971.3 مليون لأسهم سوق دبي، لتصل رسملة السوقين إلى نحو 868.5 مليار درهم.

وتحسنت سيولة السوقين نسبياً عن الجلسات السابقة مع بلوغها أمس 291.5 مليون درهم موزعة بواقع 112.7 مليوناً في دبي و178.75 مليون في أبوظبي، وجرى تداول أكثر من 163 مليون سهم، منها 103.09 ملايين في دبي و59.9 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2685 صفقة.

أداء قوي

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق حققت أداءً قوياً في تعاملات أمس على وقع أنباء محادثات الاندماج بين 3 من أكبر البنوك في أبوظبي، وهو ما حفز المستثمرين على الشراء وضخ مزيد من السيولة.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسواق المحلية لا تزال تحظى بأساسيات قوية مع الخطوات المشجعة المتخذة في الآونة الأخيرة والتي من شأنها أن تجذب رؤوس أموال جديدة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة والتي ستؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة والمشاريع المزمع تنفيذها.

ورأى أن الأسواق تفتقد إلى السيولة الكافية للانطلاق بقوة والتأسيس لمرحلة إيجابية جديدة في ظل ترقب المستثمرين لبعض التطورات العالمية واتجاه الأسواق الأخرى ومدى تعاطيها مع الأزمات العالمية الراهنة، والحاجة لرؤية دخول سيولة أجنبية ومؤسساتية جديدة مع تواجد فرص استثمارية حالياً بفعل وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية.

البنوك

وجاء صعود سوق العاصمة بفضل مكاسب قطاع البنوك بنسبة 1.41% نتيجة الارتفاع القوي لسهمي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، في مقابل انخفاض «أبوظبي الأول» 0.41% بعدما بدد جميع مكاسبه الصباحية.

وعزز صعود السوق أيضاً ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.98% بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.8% و«طاقة» 6.3%، في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.91% مع هبوط سهم «الدار» 1.03% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%، فيما ارتفع «إشراق» 0.35%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على التداولات في سوق أبوظبي بنحو 82.82 مليون درهم، ثم سهم «دانة غاز» مستقطباً سيولة بقيمة 27.87 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 27.45 مليون درهم. وكان سهم بنك «الاتحاد الوطني» الأكثر ارتفاعاً مع صعوده بالحد الأعلى المسموح به 14.7% ليغلق عند 4.43 دراهم، في المقابل، سجل سهم «اسمنت الخليج» أكبر هبوط بنسبة 8.25% مغلقاً عند 0.89 درهم.

سوق دبي

وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.29% مع صعود «أرابتك» 1.08% و«دريك آند سكل» 4.4% و«داماك» 0.48% و«إعمار للتطوير» 1.89% بينما أغلق «إعمار العقارية» دون تغيير، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.61% مع صعود سهم «دبي الإسلامي» 0.19% و«الإمارات دبي الوطني» 1.2%.

واستقر قطاع الاستثمار مع ثبات «دبي للاستثمار» فيما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 0.21%، وتراجع «شعاع كابيتال» 1%، بينما انخفض قطاع النقل 0.23% نتيجة انخفاض «أرامكس» 0.23% و«الخليج للملاحة» 1.46% واستقرار «العربية للطيران».

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي بتداولات 21.5 مليون درهم، ثم سهم «دريك آند سكل» مستقطباً نحو 18.16 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بنحو 17 مليون درهم. وكان سهم «دريك آند سكل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.4% مغلقاً عند 0.45 درهم، بينما سهم «أمانات» أكبر نسبة هبوط بنحو 4.8% مغلقاً عند 1.19 درهم.

الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب والمواطنين في السوقين أمس نحو الشراء، بصافي استثمار 30.13 مليون درهم، منها نحو 6 ملايين للأجانب، و24 مليون للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 30.13 مليون درهم، منها 3.4 ملايين للعرب، و27 مليوناً للخليجيين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 31 مليون درهم، منها 27.5 مليوناً في أبوظبي، و3 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار31 مليون درهم، منها 27.5 مليوناً في أبوظبي، و3 ملايين في دبي.

تقييمات

من جانب آخر، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم استشارات مالية أو تحليل مالي من قبل الهيئة، وأكدت على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاحات

أكد «بنك الاتحاد الوطني» بدء محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع «بنك أبوظبي التجاري»، مشيراً إلى أن هذه المناقشات ما زالت في طورها المبدئي.

أكدت «داماك العقارية» صحة الخبر الخاص بمنح الشركة الصينية للهندسة الإنشائية عقداً بقيمة 512 مليون درهم لتشييد البرج «سي» في أيكون سيتي.

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ينعقد مجلس إدارة «إعمار للتطوير» يوم 12 سبتمبر الجاري لمناقشة توزيع أرباح مؤقتة على مساهمي الشركة.

ناقش مجلس إدارة «جي إف إتش» إمكانية توسع المجموعة من خلال خيارات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي.

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