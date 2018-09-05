المصدر: دبي/‏أبوظبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «بروج» تسعى للإدراج في سوق لندن، كما تسعى لجمع 400 مليون دولار من طرح عام أولي، والمحتمل تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من إدراج الشركة، التي تعمل في البنية التحتية لتخزين الخام والمنتجات النفطية في الإمارات في الخارج واختيار لندن كسوق محتملة للإدراج، هو أن تكون هناك قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً.

تأتي خطة الطرح العام الأولي في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لزيادة طاقة تخزين الخام والمنتجات النفطية في مركز الفجيرة النفطي.

وذكرت المصادر أن بروج لاستثمارات النفط والغاز اختارت كلاً من إتش.إس.بي سي وبنك أبوظبي الأول كمستشارين للعمل على الطرح العام الأولي.

وتعد «بروج» واحدة من كبرى الشركات التي تحوز أصولاً تخزينية في الفجيرة. واكتملت المرحلة الأولى من مرفأ تخزين بسعة 400 ألف متر مكعب لتخزين نواتج التقطير المتوسطة وزيت الوقود في 14 صهريجاً في أكتوبر وبدأت العمليات في يناير.