بورصة دبي للطاقة تطلق 8 عقود خام ومنتجات نفطية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة عن إدراج 8 عقود خام ومنتجات نفطية جديدة بعد موافقة السلطة الرقابية. ومن بين المنتجات الجديدة التي تقدمها بورصة دبي للطاقة عقد متوسط سعري العقد الآجل لخام نفط عُمان من بورصة دبي للطاقة وخام دبي من بلاتس، والذي يساعد العملاء في عملية التحوط عند شراء النفط الخام السعودي.

وقد أعلنت «أرامكو» السعودية مؤخراً عن تغيير آلية احتساب سعر البيع الرسمي لديها اعتباراً من 1 أكتوبر 2018، والذي سيحسب المتوسط الشهري لخام عمان وبلاتس دبي، الأمر الذي يوفر مقياساً يجمع بين أهم معيارين للتسعير في آسيا.

وبهدف تعزيز آلية تحوط النفط الخام الجديدة، ستقوم بورصة دبي للطاقة بإدراج عقد عُمان/ دبي كعقد تداول مقابل عقود آجلة لخام برنت ومنتجات نفط مكرر من آسيا. وقال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: «تُعد العقود الجديدة الخطوة التالية من مرحلة التطور الطبيعية لبورصة دبي للطاقة والمنتجات المتداولة فيها عبر الأسواق الآسيوية، وستساعد العملاء على التحوط حول الأسعار الفعلية للنفط ومنتجاته».