عملاق مصرفي يتشكل في العاصمة بـ415 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان والوكالات

أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه يُجري محادثات اندماج مبكرة مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال قد تفرز بنكاً بأصول حجمها 113 مليار دولار (415.275 مليار درهم). وأوضح بنك أبوظبي التجاري، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه يجري محادثات مع بنك الاتحاد الوطني وأيضاً مع مصرف الهلال غير المدرج لكن بشكل منفصل.

وجاء بيان أبوظبي التجاري عقب تقرير من وكالة «بلومبرغ» عن المحادثات، جاء فيه أن الاندماج المحتمل قد يقيم خامس أكبر بنك خليجي. وقال بيان أبوظبي التجاري إن النقاشات الجارية مع كل من البنكين ما زالت في مراحلها المبكرة للغاية، مضيفاً أنها قد لا تسفر عن صفقة.

وتملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية في كل من أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنوك الإمارة، والاتحاد الوطني، في حين تعود ملكة مصرف الهلال الإسلامي لحكومة أبوظبي بشكل كامل. وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الثلاثة اتصل به «البيان الاقتصادي»: «إن مناقشات سابقة بحثت الأمر، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل».

وتوقعت بلومبرغ أن يتم الإعلان عن الاتفاق في الشهر الجاري. ويأتي الاتفاق المحتمل بعد عامين من نيل بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الموافقة على الاندماج لتأسيس بنك أبوظبي الأول الذي بلغت قيمة أصوله بنهاية النصف الأول من العام الجاري 691.65 مليار درهم بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بنحو 668.9 مليار درهم في أواخر العام الماضي، ما يمثل حصة سوقية بنسبة 27% من القطاع المصرفي الإماراتي.

وتشهد القطاعات المصرفية بدول خليجية أخرى موجة اندماجات أيضاً، فالبنك الأهلي المتحد البحريني يجري محادثات مع بيت التمويل الكويتي فيما قد يصبح أول تحالف مصرفي خليجي عبر الحدود في السنوات الأخيرة.

في غضون ذلك، اتفق البنك السعودي البريطاني والبنك الأول على الاندماج أيضاً ليصبحا معاً ثالث أكبر بنك سعودي في صفقة قيمتها خمسة مليارات دولار، هي الأولى بين بنكين كبيرين في المملكة خلال 20 عاماً.