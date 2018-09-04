جني أرباح على الأسهم القيادية يهبط بالأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات أمس، مع تعرض غالبية الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح بعد صعودها القوي في الفترة الماضية، فيما بقيت السيولة تراوح مكانها دون حاجز 200 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي في أول تراجع بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.43% أو ما يعادل 12.2 نقطة ليصل إلى 2829.58 نقطة مع تراجع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع والبنوك والاستثمار والصناعات، كما تراجع سوق أبوظبي هامشياً بنحو 2.25 نقطة أو ما يعادل 0.05% ليغلق عند 4937.69 نقطة مع تراجع غالبية المؤشرات القطاعية باستثناء ارتفاع البنوك والعقار والتأمين والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 194.15 مليون درهم موزعة بواقع 110.3 ملايين في دبي و83.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 94.4 مليون سهم منها 71.29 مليوناً في دبي و23.1 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2106 صفقات.

ضغوط

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى مينا كورب للخدمات المالية، إن الأسواق شهدت أمس ضغوط بيع على بعض الأسهم القيادية مثل «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» إلى جانب استمرار عمليات جني الأرباح في سوق العاصمة خصوصاً على سهم «أبوظبي الأول».

وأضاف قصابية لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسواق من المتوقع أن تستمر على نفس أدائها مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة واستقرار الأوضاع العالمية خصوصاً في ما يتعلق بالنزاعات التجارية بين أميركا والصين.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع العقار بنسبة 0.39% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 0.39% و«أرابتك» 1.59% و«ديار» 1% و«دريك آند سكل» 1.6% و«إعمار مولز» 0.99%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 0.4%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.46% مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.18%، في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.19%، وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.38% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.21% و«دبي للاستثمار» 0.5%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي بنحو 31 مليون درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة 17.34 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، مستقطباً نحو 12 مليون درهم. وحل سهم «تبريد» في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.73% إلى 1.67 درهم، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.23% ليصل إلى 1.8 درهم.

البنوك

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17% مع صعود سهم «الاتحاد الوطني» 4.32% و«أبوظبي التجاري» بعدما قالت بلومبيرغ أمس أن هناك مناقشات جارية لدمج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وصعد قطاع العقار 0.4% بعد ارتفاع سهم «الدار» 0.52% و«إشراق» 0.35%، في المقابل، نزل قطاع الاتصالات 0.36% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع الطاقة 0.81% بضغط تراجع سهم «طاقة» 5.93% و«أدنوك للتوزيع» 1.23%.

وجاء «أبوظبي الأول» في صدارة التداولات بنحو 35 مليون درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة 13.14 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 9 ملايين درهم. وكان سهم «بنك الفجيرة الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.7% ليغلق عند 2.96 درهم، فيما كان سهم «طاقة» أكبر المتراجعين بنسبة 5.9% إلى 1.11 درهم.

الأجانب

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 9.96 ملايين درهم، منها 9.16 ملايين درهم للمواطنين، و800.6 ألف درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 9.96 ملايين درهم، منها 9.16 ملايين درهم للخليجيين، و798 ألف درهم للعرب.

ناسداك دبي

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.07% أو ما يعادل 2.16 نقطة إلى 3262.04 نقطة بعد تداول 450.27 ألف سهم بقيمة 3.9 ملايين دولار من خلال 104 عمليات. وفى سوق العقود المستقبلية بناسداك دبي جرى التداول على 100 عقد لبنك أبوظبي الأول بقيمة 145 ألف درهم.

إفصاحات

تعقد شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد المقبل لمناقشة خطة عمل الشركة لمدة 3 سنوات مقبلة، والموافقة على مصفوفة صلاحيات التواقيع الجديدة. كما يعقد مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» غداً الأربعاء اجتماعاً بمجمع دبي للاستثمار، لمناقشة أعمال روتينية.