«المركزي» يستعرض حدود التركزات الائتمانيّة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه السابع لسـنة 2018، أمس، في مقـر المصرف بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، محافـظ المركزي، وأعضاء مجلـس الإدارة: خالد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرة بشأن السياسة الاحترازيّة الكليّة للربع الثاني لسنة 2018، ووجه باتخاذ ما يلزم بشـــأنها. كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن حدود التركزات الائتمانيّة، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها. واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك العاملـة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.

كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة، ومؤشرات الاسـتقرار المالي، والسـيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. ووجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.

واطلع المجلس على مذكرة بشأن المساهمة في تأسيس شركة المدفوعات الخليجيّة وآخر المستجدات بشأن مشروع نظام التسوية الإجماليّة الآنيّة الخليجي (GCC-RTGS)، واتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ودائع

واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة، واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.

في سياق متصل، استقطب القطاع المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري ودائع جديدة بقيمة 67 ملياراً و698 مليون درهم. وكشفت بيانات النشرة الاحصائية الصادرة عن المصرف عن يوليو ارتفاع الودائع لدي البنوك إلى تريليون و694 ملياراً و975 مليون درهم بنهاية يوليو، مقابل تريليون و627 ملياراً و277 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 67 ملياراً و698 مليون درهم وبنسبة 4.2%.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع رصيد الودائع التي يمتلكها الأفراد المقيمون في البنوك إلى تريليون و498 ملياراً و847 مليون درهم، مقابل تريليون و472 ملياراً و992 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بفارق 25 ملياراً و855 مليون درهم وبنسبة 1.8%، كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد غير المقيمين بنهاية يوليو حيث بلغت 196.1 ملياراً مقابل 191.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بفارق 4.4 مليارات وبنسبة 2.3%.

ارتفاع

وارتفعت الودائع المصرفية بقيمة 20 مليون درهم فأكثر خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالى بنحو 49 ملياراً و859 مليون درهم لتصل إلى 973 ملياراً و800 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 923 ملياراً و941 مليون درهم بنمو 5.4%.

واستحوذت ودائع 20 مليون درهم فأكثر على 57.8% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليون و684 ملياراً و314 مليون درهم. أما ودائع المليون درهم حتى 5 ملايين فقد ارتفعت من 205 مليارات و261 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 209 مليارات و766 مليوناً بنهاية يونيو بفارق 4 مليارات و505 ملايين وبنسبة 2.2%.

كما ارتفعت ودائع من 500 ألف درهم إلى مليون من 79 ملياراً و394 مليوناً إلى 82 ملياراً و928 مليون درهم بنهاية يونيو بفارق 3.5 مليارات وبنسبة 4.4%، وارتفعت ودائع من 250 ألفاً إلى 500 ألف من 67 ملياراً و555 مليوناً إلى 68 ملياراً و468 مليوناً بفارق 913 مليوناً وبنسبة 1.3%، كما ارتفعت ودائع من درهم حتى 250 ألفاً من 143 ملياراً و788 مليوناً إلى 144 ملياراً و57 مليوناً بفارق 269 مليوناً وبنسبة 0.2%.

إحصاءات

وكشفت الإحصاءات أن الودائع المبرمة لمدة ثلاثة أشهر استحوذت على 56.2% من إجمالي الودائع المبرمة لأجل حيث بلغت قيمتها 507 مليارات و790مليوناً بنهاية يوليو من إجمالي الودائع المبرمة لأجل والبالغة 903 مليارات و418 مليون درهم.

وارتفعت ودائع ثلاثة الأشهر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 39 ملياراً و688 مليوناً بنسبة 8.5%، وارتفعت ودائع فوق ثلاث أشهر وحتى 6 أشهر من 145 ملياراً و575 مليون درهم بنهاية ديسمبر إلى 174 ملياراً و407 ملايين درهم بنهاية يوليو الماضي.