«إتش إس بي سي» الرقمي يبدأ خدماته في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشف بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات النقاب أمس عن مركز خدمة العملاء الجديد في مردف سيتي سنتر الذي يعتبر الأول من نوعه بالنسبة للبنك على مستوى العالم، والذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة معزّزة بالتكنولوجيا توفر تفاعلاً رقمياً بنسبة 80%، علاوة على اختصار الوقت اللازم للحصول على 90% من الخدمات المقدمة في فروع البنك.

وقال مروان محمود هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «إتش إس بي سي» في الإمارات، إن إطلاق مركز الخدمات الرقمية الجديد يأتي في إطار رحلة التحول الرقمي في البنك على مستوى العالم والتي ابتدأت قبل 3 سنوات بإعلان البنك عن أنه سيستثمر 1.7 مليار دولار لذلك الغرض، مشيراً إلى أن فروع البنك في الإمارات ستكون من ضمن أولى الفروع على مستوى العالم التي ستستفيد من حزمة الاستثمارات الرقمية المقبلة في البنك.

وأضاف أن عملاء «إتش إس بي سي» في الإمارات هم ثاني أكثر العملاء استخداماً للخدمات المصرفية الرقمية بعد نظرائهم في بريطانيا. وستوفر هذه التجربة الرقمية الشاملة الجديدة للعملاء وسائل تكنولوجية غير تقليدية لإتمام معاملاتهم حيث تم تجهيز جميع موظفي خدمة العملاء العاملين في المركز الجديد بساعات رقمية ذكية لتنبيههم عند وجود عملاء بحاجة لمساعدتهم وذلك من خلال تفعيل خاصية التنبيه بالطلبات عبر الرسائل النصية القصيرة.