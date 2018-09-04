وزارة المالية تبحث توفير مساحة خلّاقة للشباب

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس شبابها وبحضور معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مؤخراً جلسة ناقشت أطر وآلية توفير مساحة خلّاقة وآمنة للشباب تمكنهم من التميز والإبداع والتطور، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكد الطاير على أهمية خلق مساحات خلاقة وآمنة للشباب تعزز من دورهم في عملية صنع القرار، وتسمح لهم بالتعبير عن آرائهم، والمشاركة في نشاطات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث إن التغييرات التي يشهدها العالم تتطلب من الحكومات إيجاد مجالات ومساحات آمنة للشباب لتعمق دورهم بشكل أكبر ولتفعيل حضورهم في المجتمع والدولة.

وقال: «تولي حكومة الإمارات أهمية كبرى لتمكين الشباب من الابتكار وتحمل المسؤوليات المناطة بهم للمساهمة في رفاه المجتمع الإماراتي، وبناء مستقبل مستدام للدولة والأجيال القادمة، إذ يتطلب تحقيق رؤية الإمارات 2021، أن يمتلك الشباب إلى جانب كافة فئات المجتمع المهارات والطاقة والالتزام التام بالعمل لتحقيق أهدافها. وبدورنا، نلتزم باحترام الشباب ومساندتهم لتعزيز قيمتهم وإبداعهم الذاتي، وإتاحة المجال لهم للمشاركة بآرائهم بحرية وثقة، لدفع عملية التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي».