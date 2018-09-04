«دبي المالي» يطلق «وصية مالكي الأعمال»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي أمس «وصية مالكي الأعمال» لمساعدة الشركات على الاستفادة من القوانين الجديدة الناظمة لملكية الأجانب والمقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2019. وتعطي هذه الوصية الجديدة لمالكي الأعمال وحملة الأسهم إمكانية اختيار من سيملك ويدير أعمالهم وأصولها بعد وفاتهم.

وأصبح من الممكن، مع «وصية مالكي الأعمال»، نقل ملكية أسهم غير المسلمين في أي شركة منطقة حرة أو شركة تتخذ مقراً لها في دبي أو رأس الخيمة إلى أي مستفيدين آخرين يحددهم مالك الشركة، ويتاح هذا الخيار لأول مرة بعد أنا كان محصوراً بنقل أسهم شركات المنطقة الحرة.

ويوفر هذا الخيار مزيداً من الطمأنينة للفرق الإدارية وحملة الأسهم الآخرين مع وجود خطة توريث لضمان استمرارية العمل بشكله الطبيعي في حال وفاة أحد مالكي الأسهم. تندرج هذه الخطوة ضمن استعدادات الحكومة الاتحادية لتبسيط القواعد الناظمة لملكية الأجانب للشركات.

وقال شون هيرد، مدير مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي: «لقد أسرعنا في تقديم هذه الخدمة قبل الإطلاق الرسمي للقوانين المزمع طرحها قريباً، والتي نتوقع أن تحقق نمواً كبيراً في ملكية الأجانب للشركات في الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار ذلك فقد وضعنا نموذجاً إلكترونياً بسيطاً للوصية لإتاحة الاستمرارية التشغيلية».