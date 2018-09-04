برنامج خصومات في «دبي التجاري»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «بنك دبي التجاري» عن إطلاق برنامج جديد للمكافآت يشمل خصومات وعروضاً حصرية على المطاعم وأساليب الحياة لكل عملاء البنك، بما في ذلك أصحاب الحسابات وبطاقات الائتمان والقروض، في أكثر من 500 متجر في الدولة.

يتميز البرنامج بتقديم عروض وخصومات مغرية تتراوح من 30% إلى «اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً» في العديد من المطاعم والمراكز الصحية ومراكز الترفيه.

وبإمكان العملاء استخدام القسائم رقمياً من خلال تطبيق البنك المصرفي للهواتف الذكية الذي تم تحديثه مؤخراً، حيث تم تصنيف العروض حسب الفئات والموقع الجغرافي ليتمكن العميل من اختيار العرض الأنسب.