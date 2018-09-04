«المشرق» يفوز بخمس جوائز

المصدر: دبي - البيان

فاز «بنك المشرق» بخمس جوائز رئيسية في حفل توزيع جوائز أفضل البنوك الرقمية للمستهلكين في العالم 2018 من مجلة «جلوبال فاينانس». تم تكريم البنك لإنجازاته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في كل من قطاع الخدمات المصرفية للمستهلكين والمؤسسات.

وقال عارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في بنك المشرق: «بات دعم المستهلكين والعملاء بالأدوات الرقمية لإجراء معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومكان أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى في المشهد الراهن للقطاع المصرفي. وقد اتخذ المشرق خطوات عديدة لبناء عروض رقمية عبر الإنترنت والهاتف النقال غير مسبوقة في قطاع الخدمات المالية».