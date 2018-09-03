تعاون بين «ناسداك دبي» و«بيت الوساطة للأوراق المالية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ناسداك دبي» و«بيت الوساطة للأوراق المالية» حملة ترويجية مشتركة للتعرف إلى المزايا المقدمة للمستثمرين حول التداول في العقود المستقبلية للأسهم.

تتضمن الحملة إقامة ندوات وورش عمل في «ماركت سايت»، والذي يقع ضمن مكاتب ناسداك دبي الجديدة المخصص لإقامة الفعاليات المتعلقة بأسواق المال، وأنشطة أخرى لنشر الوعي بشأن المزايا الفريدة للعقود المستقبلية للأسهم.

وقال عبد الهادي السعدي، العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية: «تمثل سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم أحد التطورات الأكثر جاذبية في أسواق المال الخليجية لعدة سنوات، نظراً لأنها تقدم للمستثمرين أدوات للتعبير عن توجهاتهم الاستثمارية بطريقة جديدة تتخطى فكرة شراء الأسهم وبيعها فقط. وتضيف العقود المستقبلية المرونة والتعددية إلى المحافظ المالية للمستثمرين، ونحن نسعى إلى إبراز هذه المزايا وتوضيحها للمستثمرين في ظل قيامنا بزيادة العروض التي نقدمها إلى عملائنا. ونتطلع قدماً إلى العمل مع فريق ناسداك دبي».

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «في سياق تحقيق هدفنا لزيادة وعي المستثمرين بشأن مزايا العقود المستقبلية للأسهم، تعد بيت الوساطة للأوراق المالية أحد شركاء التعاون المتميزين لناسداك دبي، نظراً لكونها إحدى شركات الوساطة الإماراتية الرائدة التي تحظى بروابط واسعة النطاق مع المستثمرين وخبرة كبيرة في أسواق المال. وتدعم القدرة على التداول في العقود المستقبلية فعالية نشاط التداول في الأسهم الأساسية، وتقدم فرصاً ممتازة لخيارات الاستثمار المتعلقة بها».