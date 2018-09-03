خبراء يبحثون في البحرين مستقبل الخدمات المصرفية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف البحرين منتدى التقنية المالية الثالث «فينتيك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يومي 20-21 فبراير 2019. يجمع المنتدى قادة الفكر والمهنيين والمبتكرين المرموقين الدوليين في مجاليْ التقنية المالية والذكاء الاصطناعي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، والتي تشمل: مستقبل الخدمات المصرفية، والأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على المستقبل، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتعهيد الجماعي، والشمول المالي.

وقال صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية: «تتجاوز الخدمات المصرفية الإرباك المالي، إذ تعمل التحسينات الكبيرة في الإمكانيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وزيادة الشمول المالي على تغيير طريقة تقديمنا للخدمات المصرفية. وسوف يستند المنتدى على نجاحه في العامين الماضيين وسيركز على الفرص والتحديات الرئيسية للتقنيات المالية والابتكارات».

وأضاف أن المنتدى سيبحث في أثر التكنولوجيا على المصارف والإنسان على حدٍ سواء، بالإضافة إلى تطوّر تجربة العميل، حيث إننا نشهد اليوم نموًا هائلًا في الحلول الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، مما يجعل فهم هذه التوجهات جوهريًا لتشكيل مستقبل الصناعة المالية.

يتميّز منتدى التقنية المالية أيضًا بكونه التجمّع الأكبر في المنطقة لروّاد الأعمال عمومًا وأعمال التقنية المالية خاصة، وصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية.

ابتكارات

يسعى المشاركون في المؤتمر إلى تشجيع الجيل التالي من ابتكارات التقنية المالية في مجالات الدفع والأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين» وغيرها من المواضيع بطريقة تعزّز المشاركة إلى حدٍ كبير.