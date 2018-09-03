سوق دبي يتماسك بـ«القيادية».. وجني أرباح في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، أمس، مع استمرار شح السيولة وترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة بعد نهاية العطلات الصيفية.

وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.63 نقطة ليغلق عند 2841.79 نقطة مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير» إلى جانب نشاط على أسهم قطاع التأمين.

فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 46.94 نقطة أو ما نسبته 0.94% ليغلق عند 4939.94 نقطة، متنازلاً عن أعلى مستوياته في 4 سنوات بفعل عمليات جني أرباح على أسهم البنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى نحو 150.5 مليون درهم، موزعة بواقع 109.57 ملايين درهم في دبي، و40.92 مليون درهم في أبوظبي، فيما جرى تداول 109.8 ملايين سهم، منها 95.2 مليون سهم في دبي، و14.6 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2118 صفقة.

محفزات

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية أغلقت، أمس، على تباين في أدائها وسط غياب المحفزات إلى جانب نشاط على بعض الأسهم القيادية في دبي خصوصاً في قطاعي العقارات والبنوك.

وأضاف رشاد لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسواق من المتوقع أن تشهد حالة من التوازن خلال الفترة القادمة خصوصاً بعد نهاية موسم العطلات الصيفية وعودة المستثمرين لضخ مزيد من السيولة التي تتداول حالياً عند مستويات متدنية وشحيحة.

وتوقع أن تحقق الأسواق أداءً جيداً خلال تعاملات شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي قد يشهد استمراراً لعمليات جني الأرباح، لا سيما بعد صعوده لمستويات قياسية في الفترة الماضية، وبالتالي يحتاج للتهدئة لمعاودة الصعود مجدداً.

صعود

وقاد صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.9% مع صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2% و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.19% و«إعمار مولز» 1% مقابل هبوط باقي أسهم القطاع، وزاد قطاع التأمين بنسبة 3% مع ارتفاع سهم «أمان» 2.99% و«أريج» 7.69% و«دار التكافل» 9.69% و«سلامة» 6.6%.

فيما هبط قطاع البنوك 0.6% مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.59%، مقابل صعود «دبي الإسلامي» 0.2%، وانخفض قطاع الاستثمار 0.3% مع تراجع سهم «سوق دبي المالي» 1.05% و«شعاع كابيتال» 1.96%، في مقابل استقرار «دبي للاستثمار»، فيما نزل قطاع النقل 0.63% مع تراجع سهم «أرامكس» 1.82% و«الخليج للملاحة» 0.56%. وهيمن سهم «إعمار» على نشاط التداولات في سوق دبي بنحو20.63 مليون درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين»، بتداولات بقيمة 17.3 مليون درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني»، بتداولات بقيمة 14 مليون درهم. وتصدر سهم «دار التكافل» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 9.69% إلى 0.7 درهم، في المقابل، كان سهم «تبريد» الأكثر تراجعاً بنسبة 2.42% إلى 1.61 درهم.

تراجع

وتراجع سوق أبوظبي بضغط هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.14% مع انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 1.49% و«أبوظبي التجاري» 0.7%، فيما هبط قطاع العقار هامشياً 0.03% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.32% مع استقرار «الدار» و«إشراق» عند إغلاقاتهم السابقة. كما تراجع قطاع الاتصالات 1% مع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وجاء سهم «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط بسوق العاصمة بسيولة 20 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 6 ملايين درهم، ثم سهم «دانة غاز» مستقطباً نحو 4.4 ملايين درهم. وحل في مقدمة الأسهم الأربعة الرابحة «طاقة» بنسبة 4.42% ليغلق عند 1.18 درهم، في المقابل سجل سهم «الوطنية للتكافل» أكبر نسبة تراجع بنحو 10% إلى 45 فلساً.

شراء

اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم، منها 2.35 مليون درهم للعرب، و15.36 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم للخليجيين، و10 ملايين درهم للأجانب.

من جانب آخر، قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عقد اجتماع اليوم لمناقشة وإقرار بعض الأمور الاعتيادية على جدول الأعمال والتي لا تؤثر في سعر السهم.

«موانئ دبي» الأكثر سيولة في «ناسداك دبي»

تراجع مؤشر «ناسداك دبي» إلى 3264.37 نقطة، فيما زادت التداولات حيث بلغت الأحجام 588.344 ألف سهم محققاً سيولة بلغت 1.22 مليون دولار من خلال 46 صفقة.

وكان أكثر الأسهم سيولة سهم موانئ دبي بتحقيق 732.952 ألف دولار، من خلال التداول على 34.06 ألف سهم؛ ليرتفع 0.33% بالغاً 21.47 دولاراً. وجاء ثانياً، سهم الإمارات ريت بسيولة بلغت 249.56 ألف دولار، من خلال التداول على 315.09 ألف سهم، متراجعاً 0.63% إلى مستوى 0.795 دولار. وجاء سهم دبي الوطني ريت ثالثاً من حيث السيولة بقيمة 241.10 ألف دولار من خلال التعامل على 239.14 ألف سهم، متراجعاً 0.5% مع إقفال الجلسة.